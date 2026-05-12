Два человека в Брянской области пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ

«ВСУ атаковали FPV-дронами село Соловьёвка Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении.
Согласно губернатору, мужчины доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Само транспортное средство было повреждено.
Ранее ВСУ нанесли удар по Калининскому району Горловки. Под обстрел попал частный сектор посёлка шахты имени Румянцева. В результате зафиксированы повреждения гражданских домов и придомовых территорий. Жертв и пострадавших нет. Это уже 3 949 дом в частном секторе, который атаковал противник. Также повреждено 1 929 многоквартирных домов.
