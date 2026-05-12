Два человека в Брянской области пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ

Ранее ВСУ нанесли удар по Калининскому району Горловки. Под обстрел попал частный сектор посёлка шахты имени Румянцева. В результате зафиксированы повреждения гражданских домов и придомовых территорий. Жертв и пострадавших нет. Это уже 3 949 дом в частном секторе, который атаковал противник. Также повреждено 1 929 многоквартирных домов.