В Сочи в горной реке утонул мужчина

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Мужчина утонул в горной реке Сочи, его тело эвакуировали на берег спасатели МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в «Максе».
«На протяжении 6 часов спасатели Южного регионального ПСО МЧС России эвакуировали из русла горной реки Сочи погибшего мужчину. Обнаружили его под одним из водоскатов — тело замыло глубоко под плиты и завалы веток, работу осложняло течение и плохая видимость. Спасатели ЮРПСО МЧС России извлекли тело мужчины из труднодоступного места и на носилках эвакуировали в служебный автомобиль», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для отведения потока воды в сторону спасатели использовали защитные щиты, оперев их на колеса внедорожника, который находился в русле реки. Всего в работах было задействовано 16 спасателей и 5 единиц техники. Тело мужчины передали сотрудникам следственных органов.