Полиция на Урале ищет жертву мошенницы, чтобы вернуть ей миллионы

Ранее в Приморском крае полицейские задержали 21-летнего жителя Хабаровска. Молодой человек под воздействием телефонных мошенников пытался вскрыть сейф в чужой квартире во Владивостоке. Во время задержания он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Выяснилось, что хабаровчанин прилетел во Владивосток утром того же дня по заданию кураторов. Ключи от квартиры ему передала 16-летняя дочь владельцев, также находившаяся под влиянием аферистов.