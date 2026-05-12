Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на село Соловьевка Климовского района Брянской области пострадали два мирных жителя. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, удар FPV-дроном пришелся по движущемуся гражданскому автомобилю. Мужчины были доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль поврежден.
На месте работают оперативные и экстренные службы, говорится в сообщении.
Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника «Дартс» нанесли удар по железнодорожному вокзалу, расположенному в городе Унеча Унечского района Брянской области. В результате атаки пострадали два сотрудника ОАО «РЖД».