В результате атаки пострадали двое мужчин, они были госпитализированы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, автомобиль получил повреждения. Как уточнил губернатор, село Соловьевка было атаковано украинскими FPV-дронами. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В Брянской области при ударе ВСУ пострадали два человека
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в «Максе», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района.