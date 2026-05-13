В Москве ликвидируют пожар на ул. Вернисажной площадью 200 квадратных метров

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание на востоке Москвы. Об этом KP.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Пожар начался на улице Вернисажная, дом 6. По предварительным данным, огонь охватил металлокаркасное строение, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты, принимаются меры по локализации и тушению огня. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала.
Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул мощный пожар в многоэтажном доме. Возгорание произошло в 17-этажном доме. По данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще трое получили ранения.
Как сообщал KP.RU, в Череповце на предприятии ПАО «Северсталь» возник пожар. По данным главы города Андрея Накрошаева, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Горели бочки с бензолом и маслом.