Огонь охватил крышу здания на территории Измайловского кремля

На востоке Москвы во вторник, 12 мая, произошел пожар в районе Измайловского кремля. Возгорание началось в двухэтажном здании на Вернисажной улице.
Сообщается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, крыша строения охвачена огнем.
— По информации, загорание в административном здании, команда прибыла, здание двухэтажное, металлическое, складское, с кровли (идет — прим. «ВМ») густой дым, на крыше находятся люди, проводится спасение, — сообщили «Известиям» источник.
В этот же день пожар произошел на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Долгопрудном. Позже стало известно, что площадь пожара в ангаре на проезде Строителей в подмосковном Долгопрудном достигла 2550 квадратных метров.