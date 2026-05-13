Ермак с февраля 2022 года выезжал с Украины 86 раз

Прокурор САП заявила, что Ермак выезжал с Украины 86 раз с февраля 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Высший антикоррупционный суд Украины начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена добиваться его ареста с возможностью внесения крупного залога.

Во время судебного заседания представители обвинения заявили, что у экс-чиновника имеются широкие возможности для уклонения от следствия. По данным прокуратуры, Ермак владеет несколькими дипломатическими паспортами, один из которых действует до 2030 года, а также имеет право выезда за границу.

Прокурор САП сообщила, что с начала конфликта на Украине бывший чиновник пересекал государственную границу 86 раз. При этом сторона обвинения отметила, что более поздние сведения о его поездках отсутствуют, поскольку информация о пересечениях границы была удалена из системы учета.

Ранее на Украине вручили новые подозрения экс-министру национального единства Алексею Чернышову и бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках расследования о строительстве элитной недвижимости в Киевской области.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
