Площадь пожара в Измайловском кремле выросла до 1000 квадратных метров

Стало известно, что площадь возгорания в здании на территории Измайловского кремля увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС.
В охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов по видеоиграм, спасли пять человек. К тушению привлечены более 100 специалистов и 30 единиц техники, также в готовность приведены два пожарных вертолета, передает РЕН ТВ.
12 мая пожар произошел на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Долгопрудном. Позже стало известно, что площадь пожара в ангаре на проезде Строителей в подмосковном Долгопрудном достигла 2550 квадратных метров.
До этого в Кашире вспыхнуло жилое здание на Строительной улице. Пожар тушили 63 сотрудника МЧС, также было задействовано 20 единиц техники.