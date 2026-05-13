В Белоруссии раскрыли агента литовских спецслужб, собиравшего данные о военных

В Белоруссии раскрыли агента литовских спецслужб. Им оказался гражданин Литвы Мирославас Троцкис 1990 года рождения, сообщает БелТА со ссылкой на КГБ. Раньше его звали Мирослав Троцкий, но из-за националистических взглядов он придал имени и фамилии литовское звучание.

Источник: Life.ru

«Он собирал различного рода информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, а также участвовал в проведении тайниковых операций по поддержанию агентурной связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами», — сообщили в Комитете госбезопасности. За выполнение заданий задержанный получал вознаграждения.

По данным КГБ, вербовка началась задолго до первого задания. После того как Троцкис попал в тюрьму в Литве за хранение оружия, появился «друг-следователь», а затем — куратор под именем Андрюс. Агент взял псевдоним Ринго. Легендой для поездок в Беларусь стало восстановление дома родственников в деревне.

На последнем задании у Троцкиса сдали нервы. Он лёг в больницу с «язвой». Тёща принесла ему две книги — одна о Феликсе Дзержинском. На форзаце он оставил послание жене. Сотрудник КГБ зашёл в палату под видом литовского разведчика, сказал, что его эвакуируют, и добился признательных показаний. После часа «откровений» Ринго задержали прямо на трассе.

«Извиняюсь, что причинил ущерб белорусскому народу. Я хотел лёгких денег, чтобы покрыть долги», — признался агент.

Ранее в Курской области ФСБ задержала 24-летнего гражданина России по подозрению в госизмене. Он собирал для украинской разведки информацию о военных и гражданских объектах, привлёк к этому ещё четырёх знакомых. Задержанный дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

