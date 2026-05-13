В Тегеране зафиксировали землетрясение

В столице Ирана городе Тегеране произошло землетрясение, о чём сообщило агентство Tasnim. По данным публикации, подземные толчки были зафиксированы в городе днём 12 мая.
В сообщении уточняется, что землетрясение ощущалось в различных районах Тегерана, однако дополнительные детали о его магнитуде и эпицентре на момент публикации не приводятся.
Информация о возможных разрушениях, пострадавших или последствиях стихийного события отсутствует. Официальные службы Ирана пока не публиковали расширенных данных о характере сейсмической активности.
Дополнительно отмечается, что район Тегерана расположен в сейсмически активной зоне, где периодически фиксируются подземные толчки различной силы. В подобных случаях данные о магнитуде и глубине обычно уточняются национальными сейсмологическими службами в течение нескольких часов после события.
