ТАСС публикует кадры пожара на Вернисажной улице в Москве

МОСКВА, 13 мая. ТАСС опубликовал видео с места возгорания в Москве. ЧП произошло по адресу: улица Вернисажная, д. 6.
В МЧС РФ сообщили, что происходит вогорание в металлокаркасном строении на площади 200 кв. м. Позже там добавили, что площадь пожара возросла до 1 тыс. кв. м. Также было отмечено, что спасены пять человек.
Согласно открытым источникам, по этому адресу в Измайлове находится мемориальный комплекс «Бункер Сталина».
К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра. Пожару присвоили третий ранг сложности.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.