Умер автор и ведущий программы «До и после полуночи» Молчанов

Умер телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Об этом сообщил журналист Юрий Рост в своем официальном Telegram-канале.
Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причины смерти телеведущего не уточняются.
«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — отметил Рост в своем сообщении.
Ранее также стало известно, что в возрасте 45 лет ушла из жизни сценарист Юлия Терентьева, работавшая в том числе над телесериалом «Склифосовский».