Площадь пожара в Измайлове выросла до 1000 «квадратов», спасены пять человек

Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве достигла 1 тыс. кв. метров, спасены 5 человек. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Площадь пожара в Измайлове выросла до 1000 «квадратов». Видео © Telegram / SHOT.

В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Вернисажная, дом 6. Первоначально огонь охватил 200 квадратных метров. Позже площадь пожара выросла до 1 тыс. кв. метров.

Спасатели эвакуировали из здания пять человек. К тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники. Два вертолёта Московского авиационного центра привели в готовность.

Согласно открытым источникам, по данному адресу в Измайлове находится мемориальный комплекс «Бункер Сталина». В пресс-службе отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что пожар на птицефабрике в Ростовской области полностью ликвидировали. Возгорание произошло в хуторе Маркин Октябрьского района — загорелась кровля складского помещения. Огонь охватил 1 600 квадратных метров. Существовала угроза распространения пламени на соседний ангар с домашней птицей. Благодаря оперативным действиям спасли свыше 180 тысяч кур. В тушении пожара участвовали 47 человек и 19 единиц техники.

