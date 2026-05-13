Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара на Вернисажной улице на востоке Москвы увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, эвакуированы пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1 тыс. кв. метров. Спасены 5 человек», — уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что к ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и около 30 единиц техники. Для усиления группировки сил в готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра.
Возгоранию в металлокаркасном строении присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.
Ранее KP.RU сообщал, что в строящемся здании на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил второй и третий этажи строения. Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств эвакуировали 12 человек.