Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве выросла до тысячи квадратных метров

Спасатели эвакуировали пять человек при крупном пожаре на востоке Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на Вернисажной улице на востоке Москвы увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, эвакуированы пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1 тыс. кв. метров. Спасены 5 человек», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что к ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и около 30 единиц техники. Для усиления группировки сил в готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра.

Возгоранию в металлокаркасном строении присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Ранее KP.RU сообщал, что в строящемся здании на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил второй и третий этажи строения. Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств эвакуировали 12 человек.

