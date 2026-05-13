Жителя Приморья втянули в подготовку диверсии в Кузбассе

Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД совместно с УФСБ задержали 17-летнего жителя Приморского края за попытку поджечь тепловоз на станции Кемерово-Сортировочная. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Молодой человек перешел по зараженной ссылке в интернете и отдал телефонным аферистам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги». Закончить задуманное у юноши не вышло — он попытался сбежать с места преступления, но его поймали.
«С ним связались неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, убедили прибыть из Владивостока в Кемерово. Там молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная», — рассказали в МВД России.
Следователи открыли на юношу уголовное дело за покушение на диверсию. За подобную деятельность законодательство предусматривает суровое наказание — вплоть до 20 лет лишения свободы.