Ekathimerini: концерт Metallica в Греции вызвал землетрясение

Концерт Metallica в Греции вызвал микросейсмические толчки.

Источник: Аргументы и факты

Концерт американской метал-группы Metallica, состоявшийся в Афинах, привлек внимание не только поклонников музыки, но и специалистов по сейсмической активности. По данным местной газеты Ekathimerini, во время выступления приборы зафиксировали слабые подземные колебания, вызванные движением многотысячной аудитории.

Шоу прошло на крупном стадионе на севере греческой столицы и собрало более 80 тысяч зрителей. Афинский геодинамический институт сообщил, что синхронные прыжки и перемещения публики стали причиной так называемых «концертных толчков», которые были зарегистрированы оборудованием в режиме реального времени.

Особое внимание зрителей привлекла программа выступления: помимо известных хитов, музыканты исполнили композиции, связанные с греческой культурой, включая интерпретации произведений Микиса Теодоракиса и песню группы Trypes.

Подобный случай уже происходил в 2025 году на концерте Metallica в американском штате Вирджиния, где выступление также сопровождалось небольшими сейсмическими колебаниями.