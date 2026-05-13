Анализ ДНК дал новый виток делу Люка Бессона об изнасиловании

ДНК-тестирование дало новый виток делу по обвинению Люка Бессона в изнасиловании.
Прокуратура при Апелляционном суде Франции направила запрос о возобновлении расследования в отношении Бессона, обвиняемого актрисой Сэнд Ван Рой в совершении насилия сексуального характера.
Основанием для пересмотра дела стали результаты анализа ДНК, проведенного голландской лабораторией на предмете одежды заявительницы. По словам представителей прокуратуры, данные обстоятельства пока касаются исключительно пересмотра ранее принятого решения о прекращении следствия.
В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой подала заявление в полицию Парижа, обвинив 60-летнего Бессона в изнасиловании, которое якобы произошло в отеле Bristol.
В январе 2021 года статус Бессона был изменен с обвиняемого на свидетеля, а в марте того же года дело было закрыто.
