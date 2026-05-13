На Эвересте погиб 20-летний шерпа Пхура Гьялжен

20-летний шерпа Пхура Гьялжен погиб на склоне Лхоцзе, сорвавшись с высоты около 7000 метров. Об этом сообщает ExplorersWeb.

Пхура Гьялжен из деревни Таме начал подъём к вершине Эвереста 11 мая в 19:00. Он нёс снаряжение из второго лагеря. Несчастный случай произошёл через четыре часа, в тёмное время суток. Шерпа упал чуть ниже третьего лагеря. Тело обнаружили примерно на 400 метров ниже, в расщелине между вторым и третьим лагерями.

Информация о деталях инцидента пока отсутствует. После обнаружения тело доставили на вертолётную площадку во втором лагере. На следующий день его эвакуировали.

Пхура Гьялжен происходил из семьи проводников-шерпов. Он приходился внуком знаменитому шерпе Анг Рите, который первым поднялся на Эверест зимой без использования дополнительного кислорода.

Ранее на Сахалине спасатели эвакуировали туристку, которой стало плохо у подножья горы Крузенштерн. Девушку на вертолёте Ми-8 доставили в аэропорт Южно-Сахалинска и передали медикам. В операции участвовали шесть сотрудников МЧС. Туристическая группа заранее зарегистрировала маршрут в МЧС.

