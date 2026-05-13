Сотрудника Приморской авиабазы будут судить по делу о взятке

Фигурант, сотрудник краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», в конце 2024 — начале 2025 года получил взятку.
По версии следствия, он оказывал предпринимателю содействие при заключении контрактов, передавал сведения о предстоящих аукционах и обеспечивал общее покровительство.
Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Правоохранительные органы установили, что он организовал ремонт техники через стороннюю организацию без оформления контракта, а затем провел аукцион, победителем которого стала другая компания.
В рамках расследования суд арестовал два автомобиля обвиняемого общей стоимостью более 2,8 миллиона рублей.
Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее обвинительный приговор был вынесен и взяткодателю.