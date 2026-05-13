Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудника Приморской авиабазы будут судить по делу о взятке

В Приморье завершено расследование уголовного дела.

Источник: ДЕЙТА

Фигурант, сотрудник краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», в конце 2024 — начале 2025 года получил взятку.

По версии следствия, он оказывал предпринимателю содействие при заключении контрактов, передавал сведения о предстоящих аукционах и обеспечивал общее покровительство.

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Правоохранительные органы установили, что он организовал ремонт техники через стороннюю организацию без оформления контракта, а затем провел аукцион, победителем которого стала другая компания.

В рамках расследования суд арестовал два автомобиля обвиняемого общей стоимостью более 2,8 миллиона рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее обвинительный приговор был вынесен и взяткодателю.