Экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева объявили в розыск

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минприроды Денис Буцаев объявлен в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД.
«Денис Буцаев разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.
Буцаев родился 7 марта 1977 года. 23 апреля он подал в отставку по собственному желанию. По данным некоторых СМИ, Буцаев покинул территорию России.