Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд не смягчил приговор таксисту за смерть пассажира

Водитель выехал на встречку.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 47-летнему водителю за смерть пассажира. ДТП произошло днем 24 декабря 2024 года на трассе в Черепановском районе.

Водитель «ВАЗ-210930» ехал по Чуйскому тракту, вез за деньги 33-летнего пассажира, пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Греатволл». Пассажир получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Таксист вину не признал, ранее он не был судим, воспитывал несовершеннолетнего ребенка. Черепановский районный суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять ТС на 2 года. Осужденный обжаловал приговор.

— Новосибирский областной суд оставил решение в части наказания и квалификации без изменений, приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Богер, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.