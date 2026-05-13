Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеру из Владивостока вернут 2,6 млн рублей, украденные мошенниками

Суд обязал «дроппера» из Перми вернуть не только похищенные 1,8 млн, но и 800 тысяч рублей в виде процентов за незаконное обогащение.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья добилась взыскания свыше 2,6 млн рублей с так называемого «дроппера» из Пермского края в пользу обманутого пенсионера из Владивостока, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В июне 2023 года 68-летний житель Владивостока, введённый в заблуждение мошенниками, перевёл 1,8 млн рублей на банковский счёт, оформленный на “дроппера”. Денежные средства поступили на счёт жителя Пермского края 2003 года рождения, который предоставил свою банковскую карту для участия в незаконных операциях», — говорится в сообщении.

Прокурор Фрунзенского района Владивостока подал иск о взыскании неосновательного обогащения. Орджоникидзевский районный суд Перми полностью удовлетворил требования: с ответчика взыскали не только утраченную пенсионером сумму, но и свыше 800 тысяч рублей процентов за незаконное пользование чужими деньгами.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, с начала текущего года в Приморье зафиксировано более 3,1 тысячи преступлений в сфере IT-технологий, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 5,2 тысяч). Общий ущерб от киберпреступлений составил 24,3 млн рублей, из которых возвращено 2,8 млн рублей. Наибольшее количество случаев приходится на Владивосток — более 1,1 тысячи, преимущественно в Первомайском, Фрунзенском и Первореченском районах.