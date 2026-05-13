Пенсионеру из Владивостока вернут 2,6 млн рублей, украденные мошенниками

Напомним, с начала текущего года в Приморье зафиксировано более 3,1 тысячи преступлений в сфере IT-технологий, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 5,2 тысяч). Общий ущерб от киберпреступлений составил 24,3 млн рублей, из которых возвращено 2,8 млн рублей. Наибольшее количество случаев приходится на Владивосток — более 1,1 тысячи, преимущественно в Первомайском, Фрунзенском и Первореченском районах.