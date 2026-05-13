Пенсионеру из Владивостока вернут 2,6 млн рублей, украденные мошенниками

Прокуратура Приморья добилась взыскания свыше 2,6 млн рублей с так называемого «дроппера» из Пермского края в пользу обманутого пенсионера из Владивостока, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В июне 2023 года 68-летний житель Владивостока, введённый в заблуждение мошенниками, перевёл 1,8 млн рублей на банковский счёт, оформленный на “дроппера”. Денежные средства поступили на счёт жителя Пермского края 2003 года рождения, который предоставил свою банковскую карту для участия в незаконных операциях», — говорится в сообщении.
Прокурор Фрунзенского района Владивостока подал иск о взыскании неосновательного обогащения. Орджоникидзевский районный суд Перми полностью удовлетворил требования: с ответчика взыскали не только утраченную пенсионером сумму, но и свыше 800 тысяч рублей процентов за незаконное пользование чужими деньгами.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Напомним, с начала текущего года в Приморье зафиксировано более 3,1 тысячи преступлений в сфере IT-технологий, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 5,2 тысяч). Общий ущерб от киберпреступлений составил 24,3 млн рублей, из которых возвращено 2,8 млн рублей. Наибольшее количество случаев приходится на Владивосток — более 1,1 тысячи, преимущественно в Первомайском, Фрунзенском и Первореченском районах.