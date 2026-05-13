Пожар у Измайловского Кремля в Москве локализован на площади 3000 метров

К тушению пожара на улице Вернисажной в Москве привлекли пожарный поезд.

Источник: Комсомольская правда

На востоке Москвы локализовали пожар недалеко от Измайловского Кремля на улице Вернисажная, дом 6. на площади 3000 кв. м. На месте возгорания работает пожарный поезд. Процесс тушения затруднен из-за конструктивных особенностей строения. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе МЧС РФ.

«В настоящее время к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что воздушную разведку осуществляют с помощью БПЛА. При этом тушение осложняется из-за сложной планировки и конструктивных особенностей строения, а распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

На момент около 01:00 по мск площадь пожара на Вернисажной улице в Москве достигла 1000 кв. м. Спасатели эвакуировали пять человек. В процессе тушения возгорания задействовали более 100 человек и 30 единиц техники. Позднее возгорание локализовали на площади в 3000 квадратных метров.

