На тушение горящего здания на востоке Москвы отправили пожарный поезд

МЧС увеличило группировку пожарных, задействованных в тушении пожара на Вернисажной улице в Москве, со 100 до 140 человек. Также был задействован пожарный поезд, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м, уточнили в оперативных службах. Сейчас огонь локализован. О пострадавших не сообщалось.
Горит металлокаркасное строение на улице Вернисажная, 6. Внутри располагаются автосервисы и спортивная школа. Рядом находятся музей «Бункер Сталина», стадион «Измайлово» и парк «Кремль в Измайлово». Из огня спасли пятерых человек.