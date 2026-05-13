Бастрыкин затребовал доклад по делу о падении подростка в колодец в Иркутске

IrkutskMedia, 13 мая. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту получения 13-летним подростком травм в Иркутске. Известно, что на одной из улиц ребенок упал в канализационный колодец. Ему оказали медпомощь.
Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, следователи в Иркутске возбудили уголовное дело по факту халатности. Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее агентство сообщало, что Иркутский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы поселка Мегет к администрации Ангарского городского округа, действующей в интересах своего ребенка, упавшего в колодец, о взыскании морального вреда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, мэрия обязана выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей, а также возместить семье судебные издержки.