Экс-замминистра природных ресурсов Буцаева объявили в розыск

Экс-замминистра природных ресурсов Денис Буцаев внесён в базу розыска МВД России. Соответствующая информация содержится в ведомственной базе данных.

Источник: Life.ru

Согласно информации в розыскной карточке, основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ. Иных подробностей, включая конкретную статью и особые приметы, не приводится.

Напомним, в апреле Денис Буцаев покинул Россию после отставки. Он выехал за границу, используя Минск как транзитный пункт. Интерес правоохранительных органов связан с уголовными делами о мошенничестве в отношении руководства «Российского экологического оператора». Фигурантами дел стали несколько топ-менеджеров компании. Сам Буцаев, как утверждается, ранее также упоминался в материалах следствия и вызывался на допрос.

