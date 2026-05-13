Экс-замминистра природных ресурсов Буцаева объявили в розыск

Напомним, в апреле Денис Буцаев покинул Россию после отставки. Он выехал за границу, используя Минск как транзитный пункт. Интерес правоохранительных органов связан с уголовными делами о мошенничестве в отношении руководства «Российского экологического оператора». Фигурантами дел стали несколько топ-менеджеров компании. Сам Буцаев, как утверждается, ранее также упоминался в материалах следствия и вызывался на допрос.