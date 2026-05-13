В загоревшемся над Намибией самолете погибли пилот и трое туристов

В результате крушения самолета, вспыхнувшего в воздухе над территорией Намибии, погибли четыре человека, включая пилота и трех немецких туристов, сообщает Bild.
Одномоторный самолет модели Cessna 210 следовал в направлении региона Хардап.
Во время пролета рядом с пустыней Соссусфлей связь с самолетом была потеряна, после чего он потерпел крушение.
Известно, что возгорание воздушного судна произошло еще в полете. Все находившиеся на его борту люди погибли.
