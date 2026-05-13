Пожар на складе автозапчастей расследуют в Уссурийске

Информация диспетчеру о чрезвычайном происшествии поступила в 14:40. Пожарные прибыли на объект оперативно, но к их прибытию огонь уже разошёлся на площади свыше 1400 квадратных метров. Горели складские помещения и автозапчасти, сложенные на открытой территории. Был риск перехода огня на другие здания, но пожарным удалось предотвратить это.
Возгоранию был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Чтобы локализовать пламя, потребовались усилия более 30 пожарных с восемью единицами спецтехники. Полностью ликвидировать пожар, в том числе очаги тления, удалось в 20:48. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас надзорные органы выясняют причины пожара и подсчитывают ущерб — помимо партии запчастей, огонь частично повредил складское здание и уничтожил несколько автомобилей. Прокуратура также проверяет законность размещения склада на этой территории и эксплуатации складского помещения, соблюдения правил пожарной безопасности на предприятии.
Всего за минувшие сутки на территории Приморского края было ликвидировано 83 техногенных пожара, 13 из которых произошли в зданиях и сооружениях. На тушение привлекалось 438 человек (из личного состава МЧС России и краевой противопожарной службы) и 122 единицы техники.
Напомним, осенью 2024 года в Уссурийске был серьёзный пожар на складе стройматериалов в районе улице Теремецкого, на его ликвидацию ушли примерно сутки (загорелись склады днём 18 сентября, только 19 сентября пожар был полностью ликвидирован). В декабре было возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением на месте пожара трупа мужчины.