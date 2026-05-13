20 квестов сгорело в результате пожара в ангаре рядом с Измайловским Кремлём

Более 20 квестов уничтожил пожар в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Об этом рассказал один из арендаторов, пишет Baza.

Источник: Life.ru

Огонь уничтожил десятки квест-комнат в ангаре на востоке Москвы. Видео © МАКС / МЧС Москвы.

По словам собеседника издания, огонь быстро распространился внутри ангара и уничтожил большое количество квест-комнат. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что площадь пожара достигла 3 тыс. кв. метров. Сложная планировка и конструктивные особенности здания осложняют тушение. Высокая пожарная нагрузка способствует распространению огня и дыма.

Ранее в Сети появились кадры первых минут пожара в квеструме на территории Кремля в Измайлове. По предварительным данным, возгорание началось в квест-комнате «Дьявольский кинотеатр». Очевидцы рассказали, что дым стремительно распространился по зданию, а людям пришлось выходить на улицу практически на ощупь из-за плохой видимости. Во время происшествия спасатели вывели из здания пять человек. Предварительной причиной пожара называют замыкание электропроводки. По словам очевидцев, дым также шёл из технических помещений.

