В горящем квеструме у Измайловского Кремля в Москве обрушились крыша и стены

Пожар в культурно-развлекательном комплексе «Измайловский кремль» в Москве охватил уже 3000 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
В здании квеструма в районе Измайлово обрушились стены, перекрытия и крыша. Половина ангара полностью сгорела — от него не осталось ничего, сообщил очевидец для SHOT.
По данным МЧС, спасены пять участников квеста под названием «Дьявольский кинотеатр». В момент возгорания они почувствовали гарь, не прерывая игры, а затем пытались выбраться наружу, ориентируясь в условиях полного задымления.
Возгоранию присвоили третий ранг сложности. К тушению привлечено более 100 человек личного состава и 30 единиц спецоборудования. Помимо этого, на случай ухудшения обстановки два вертолета МАЦ готовы незамедлительно направиться к месту огня.
Как ранее писал KP.RU, МЧС привлекли к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве пожарный поезд.