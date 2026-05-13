Суд отказался сократить ежемесячные взыскания с осужденного экс-мэра Кирова

Ранее суд признал его виновным в получении взятки и мошенничестве с землей. Суд установил, что бывший глава Кирова в группе лиц по предварительному сговору совместно с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» при продаже обществу земельного участка в парке Победы совершил мошенничество. Впоследствии участок продали цене в 400 раз превышавшей ту, за которую «КЗРОС» его приобрел. Тем самым бюджету города был причинен ущерб на сумму не менее 165 млн рублей.