Суд отказался сократить ежемесячные взыскания с осужденного экс-мэра Кирова

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался удовлетворить иск осужденного экс-мэра Кирова Владимира Быкова, который просил снизить размер списаний его доходов по исполнительным листам, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС.
В 2023 году Быков был осужден к 8 годам и 8 месяцам колонии и штрафу в 3 млн рублей за коррупционные преступления.
«В удовлетворении административного иска отказать», — говорится в документе.
Согласно материалам дела, Быков подал иск к должностным лицам ФССП России, в котором просил признать незаконным отказ снизить процент удерживаемой из его дохода суммы с 70 до 50%. Как отметила представитель колонии, ранее из дохода Быкова удерживали 50%, однако бухгалтера привлекли к административной ответственности, и с июля 2025 года производятся удержания в размере 70%. Представитель ответчика, в свою очередь, пояснила, что снижение размера удержаний отсрочит исполнение судебных актов на длительный срок и просила отказать в удовлетворении иска.
По данным суда, с Быкова взыскивают ущерб в пользу администрации Кирова, «Автотранспортного предприятия» и СУ СК по Кировской области.
Быков был главой Кирова с 2007 по 2016 годы, в 2016—2019 годах занимал должность председателя заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года он досрочно сложил полномочия председателя и депутата, а через месяц был задержан.
Дело Быкова.
16 ноября 2023 года Первомайский районный суд города Кирова приговорил Быкова к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере трех миллионов рублей за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что в 2014—2016 годах он выступил в роли пособника при совершении мошенничества, связанного с хищением денежных средств АО «Автотранспортное предприятие» в сумме, превышающей 22 млн рублей, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств. 13 марта 2024 года Кировский областной суд оставил в силе приговор Быкову.
Ранее суд признал его виновным в получении взятки и мошенничестве с землей. Суд установил, что бывший глава Кирова в группе лиц по предварительному сговору совместно с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» при продаже обществу земельного участка в парке Победы совершил мошенничество. Впоследствии участок продали цене в 400 раз превышавшей ту, за которую «КЗРОС» его приобрел. Тем самым бюджету города был причинен ущерб на сумму не менее 165 млн рублей.