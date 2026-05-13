Воспитывала одна: у погибшей в ДТП женщины остался несовершеннолетний сын в Кокшетау

Выяснилось, что погибшей было 52 года, она проживала в этом дворе и шла на семейное торжество. Женщина работала в госучреждении и одна воспитывала сына. «Она соседка снизу, мы очень часто выходили. Она такой человек была, что всегда выйдет на субботник, очень отзывчивая, спокойная женщина. Мы встречались, общались, дружили как соседи», — рассказала соседка погибшей.