Воспитывала одна: у погибшей в ДТП женщины остался несовершеннолетний сын в Кокшетау

Выяснилось, что погибшей было 52 года, она проживала в этом дворе и шла на семейное торжество. Женщина работала в госучреждении и одна воспитывала сына. «Она соседка снизу, мы очень часто выходили. Она такой человек была, что всегда выйдет на субботник, очень отзывчивая, спокойная женщина. Мы встречались, общались, дружили как соседи», — рассказала соседка погибшей.
У погибшей остался 12-летний сын. С супругом она была в разводе. Останется ли ребенок с отцом или будет жить с другими родственниками, пока неизвестно, отметили корреспонденты телеканала.
Местные жители говорят, что давно боялись подобной трагедии и винят въезд во двор. Они не раз жаловались, что единственный въезд со стороны проезжей части очень опасен.
После трагедии здесь экстренно соорудили «лежачего полицейского» и пообещали дополнительные выезды. «Обращения поступали, но ранее был предусмотрен только один заезд. В рамках строительства новой дороги мы предусматриваем дополнительные выезды с данного двора», — прокомментировал руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау Ерболат Серикпаев.