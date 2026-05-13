Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе Новосибирска

Ночью 13 мая в Ленинском районе Новосибирска произошла авария, которая унесла жизни двоих человек. Примерно в половине пятого утра женщина за рулем автомобиля «Субару Легаси» ехала по транспортной развязке от площади Труда в сторону улицы Станционной. По предварительным данным, она потеряла управление. Машина врезалась в бордюрный камень, а затем в опору моста. От удара автомобиль загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.