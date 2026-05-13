Пожар на Вернисажной улице в Москве локализован, обрушилась кровля

Ранее сообщалось, что площадь пожара в строении на Вернисажной улице в Москве возросла до 3 тыс. кв. метров. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. К тушению привлекли более 140 человек и 40 единиц техники. Спасены 5 человек. Со слов администрации, людей внутри нет. Более 20 квестов уничтожил пожар в ангаре рядом с Измайловским Кремлём.