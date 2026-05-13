Shot: Около восьми взрывов прогремело над Анапой

В районе Анапы прогремела серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку со стороны Черного моря. Об этом в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, семь-восемь громких звуков раздались около двух часов ночи. Жители слышали «серию глухих взрывов со стороны моря» и видели вспышки в небе. Предположительно, ПВО уничтожает украинские беспилотники. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.
12 мая стало известно, что в период с 09:00 до 17:00 российские средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым. Кроме того, в ночь с 11 на 12 мая в небе над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями отечественные войска уничтожили 27 украинских дронов.