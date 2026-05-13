Shot: Около восьми взрывов прогремело над Анапой

12 мая стало известно, что в период с 09:00 до 17:00 российские средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым. Кроме того, в ночь с 11 на 12 мая в небе над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями отечественные войска уничтожили 27 украинских дронов.