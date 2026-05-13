Стали известны шокирующие факты смерти звезды фильма «Кин-дза-дза!» Вадима Александрова

8 мая 2023 года в возрасте 87 лет скончался заслуженный артист России Вадим Александров. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ, однако его сын поделился шокирующими подробностями последних часов жизни отца.
Семья артиста забила тревогу, когда Вадим Александров три дня не выходил на связь. По словам его сына, когда они пришли в квартиру в Сокольниках, их встретила ужасная картина: артист лежал без сознания, с кровью на полу. «Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре», — рассказал он.
По предположениям сына, отец мог попытаться дойти до кухни, поскользнуться и получить серьезную травму. Родные уверены, что причиной смерти стали не рак, который был диагностирован в 2018 году, а потеря крови и сердечная недостаточность.
Прощание с Вадимом Александровым состоится 13 мая в Люблинском крематории. За свою карьеру артист снялся почти в 150 фильмах, среди которых такие известные ленты, как «Экипаж» и «Кин-дза-дза!», а также в популярных сериалах «Папины дочки» и «Воронины».