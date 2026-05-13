Один человек пострадал при падении обломков дрона ВСУ на Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника ВСУ пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Фрагменты дрона упали на территорию одного из предприятий в поселке Волна. В результате произошло возгорание оборудования.
«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Подмосковье. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в результате атак ВСУ погиб 77-летний местный житель. Силами противовоздушной обороны ликвидировано не менее шести дронов.