Женщина 7 месяцев носила в животе хирургические ножницы

В Италия у 53-летней женщины спустя семь месяцев после пластической операции обнаружили в брюшной полости хирургические ножницы. Об этом сообщает издание L'Unione Sarda.

По данным публикации, операцию по пластике живота пациентке провели 25 октября 2025 года в частной клинике. После выписки женщина почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Позже она связалась с медучреждением, однако хирург объяснил её состояние обычными последствиями послеоперационного периода.

В ходе обследований у пациентки выявили инфекцию и назначили курс антибиотиков, однако лечение не принесло результата. В мае 2026 года женщину направили на компьютерную томографию, во время которой врачи обнаружили в животе забытый хирургический инструмент.

После выявления ошибки хирург предложил провести повторную операцию для извлечения ножниц, однако пациентка отказалась от вмешательства в той же клинике. Сейчас она ожидает лечения в другом медицинском учреждении.

Сообщается, что инцидент может стать предметом отдельного разбирательства, поскольку в Италии подобные случаи врачебной ошибки подпадают под проверки медицинских и судебных органов, а пациенты имеют право требовать компенсацию через суд.

