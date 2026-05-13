Человек пострадал при падении обломков БПЛА в Темрюкском районе

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию одного из предприятий. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
По предварительным данным, пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь. На месте произошло возгорание оборудования. Работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении.
12 мая в результате атаки украинских беспилотников на село Соловьевка Климовского района Брянской области пострадали два мирных жителя. В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника «Дартс» нанесли удар по железнодорожному вокзалу, расположенному в городе Унеча Унечского района Брянской области. В результате атаки пострадали два сотрудника ОАО «РЖД».