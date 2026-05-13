Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодарском крае

В посёлке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории предприятия. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает региональный оперативный штаб.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Ранее над Анапой прогремело более 17 взрывов. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Как рассказали местные жители, со стороны моря раздавались серии «глухи взрывов». Согласно предварительной информации, украинские дроны перехватываются расчётами ПВО над Чёрным морем.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше