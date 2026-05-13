В Подмосковье загорелась мебельная фабрика

В городском округе Мытищи произошел пожар на мебельной фабрике, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь распространился на площадь 1 тыс. кв. м.
Пожар произошел в деревне Сухарево, в доме 140, строении 14, уточнили в министерстве. Согласно «Яндекс Картам», там располагается компания «Первая столярная мануфактура».
Пожар тушат 33 человека, задействовано 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
