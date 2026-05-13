В Мытищах горит мебельное производство на площади 1000 квадратных метров

В Мытищах произошло возгорание производственного здания площадью около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Пожар зафиксирован в деревне Сухарево, дом 140, строение 14. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горело здание мебельного производства.
В ведомстве уточнили, что для ликвидации возгорания задействованы 33 человека личного состава и 11 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, в ночь на 13 мая на востоке Москвы произошел пожар. Огонь охватил металлокаркасное строение, площадь возгорания составила 3000 квадратных метров.
Как писал KP.RU, спасатели эвакуировали пять человек. В процессе тушения возгорания задействовали более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Позднее огонь был локализован.