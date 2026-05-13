Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Краснодарском крае

Обломки беспилотника упали на территории предприятия в поселке Волна Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Пострадал человек, ему оказывают медпомощь.
После падения БПЛА на предприятии загорелось оборудование. На месте работают экстренные службы.
В Краснодарском крае действует беспилотная опасность. По информации Росавиации, аэропорт Геленджика временно не принимает и не выпускает авиарейсы.
