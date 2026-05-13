В Новосибирске два человека погибли после наезда автомобиля на опору моста

В Новосибирске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в опору моста и загорелся. От полученных травм на месте скончались два человека.
По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем Subaru Legacy, допустила наезд на бордюрный камень. После этого транспортное средство потеряло управление, что привело к столкновению и последующему возгоранию автомобиля.
В региональном управлении МВД сообщили, что водитель и пассажир машины скончались на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее автобус совершил опрокидывание в городе Березники Пермского края, в результате инцидента травмы получила водитель транспортного средства.