Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть спасли, 72 вышли сами: пожар произошел в многоэтажке в Актобе

В Актобе пожарные спасли шесть человек из задымленного многоэтажного дома, еще 72 человека самостоятельно покинули здание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Сегодня на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Актобе по проспекту Санкибай Батыра.

Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место. Как отметили в МЧС, к моменту их прибытия наблюдалось сильное задымление.

Спасатели оперативно ликвидировали горение домашних вещей и мебели в квартире на втором этаже на площади 5 кв. м.

По лестничному маршу сотрудниками МЧС были спасены пять человек, из которых двое — дети. Также с помощью автолестницы был спасен один подросток. Все спасенные были осмотрены бригадой ЦМК.

Кроме того, 72 человека эвакуировались самостоятельно.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше