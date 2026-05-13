Шесть спасли, 72 вышли сами: пожар произошел в многоэтажке в Актобе

Сегодня на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Актобе по проспекту Санкибай Батыра.
Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место. Как отметили в МЧС, к моменту их прибытия наблюдалось сильное задымление.
Спасатели оперативно ликвидировали горение домашних вещей и мебели в квартире на втором этаже на площади 5 кв. м.
По лестничному маршу сотрудниками МЧС были спасены пять человек, из которых двое — дети. Также с помощью автолестницы был спасен один подросток. Все спасенные были осмотрены бригадой ЦМК.
Кроме того, 72 человека эвакуировались самостоятельно.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.