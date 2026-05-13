При падении обломков БПЛА на Кубани вспыхнул пожар и пострадал человек

Один человек пострадал в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков уничтоженного вражеского беспилотного летательного аппарата на территории одного из предприятий, сообщил оперативный штаб региона.
Это произошло в посёлке Волна.
«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, на территории объекта загорелось оборудование. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.
Напомним, 12 мая в городе Унеча Брянской области украинские формирования нанесли удар по железнодорожному вокзалу. Глава региона Александр Богомаз привел предварительную информацию, согласно которой пострадали двое мужчин, являющихся сотрудниками РЖД. Их доставили в больницу.