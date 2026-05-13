Бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева объявили в розыск

Бывший заместитель главы Минприроды Денис Буцаев объявлен в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД.
Буцаев разыскивается по уголовной статье, однако детали дела не уточняются. Он занимал пост гендиректора Российского экологического оператора с 2020 по март 2025 года, после чего стал замминистра природных ресурсов и экологии. 23 апреля 2026 года он подал в отставку по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что ушедший в отставку с должности заместителя главы Минприроды РФ, бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев уехал из России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По их информации, Буцаев покинул страну через Минск 22 апреля.