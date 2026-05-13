Бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева объявили в розыск

Буцаев разыскивается по уголовной статье, однако детали дела не уточняются. Он занимал пост гендиректора Российского экологического оператора с 2020 по март 2025 года, после чего стал замминистра природных ресурсов и экологии. 23 апреля 2026 года он подал в отставку по собственному желанию.