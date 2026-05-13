В деревне Сухарево в Подмосковье загорелось производственное здание

Ранее был локализован пожар на востоке Москвы на улице Вернисажная. Площадь возгорания достигала 3 тысяч квадратных метров, а кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи «квадратов». К тушению привлекли более 140 человек и 40 единиц техники. Среди них десять подъемных механизмов и пожарный поезд. С воздуха разведку вели с помощью беспилотных авиационных систем. Спасены 5 человек. Более 20 квестов уничтожил пожар в ангаре рядом с Измайловским Кремлём.