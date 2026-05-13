Вокалист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга на концерте

Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга во время концерта в США после того, как в него со сцены бросили мобильный телефон. Инцидент произошел во время выступления коллектива в Сент-Луисе, штат Миссури.