Вокалист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга на концерте

Вокалист Bring Me the Horizon получил легкое сотрясение мозга в результате того, что кто-то бросил в него телефон во время выступления.

Источник: Аргументы и факты

Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга во время концерта в США после того, как в него со сцены бросили мобильный телефон. Инцидент произошел во время выступления коллектива в Сент-Луисе, штат Миссури.

По данным Hollywood Reporter, неизвестный зритель кинул устройство в сторону музыканта прямо во время шоу в понедельник. Удар пришелся по голове, после чего артисту потребовалась краткая пауза, однако концерт полностью не был остановлен.

Позже Сайкс сообщил в социальных сетях, что его состояние стабильное, хотя травма вызвала болевые ощущения и легкое сотрясение. Он также отметил, что некоторое время чувствовал дезориентацию, но отек постепенно уменьшился и самочувствие улучшается.

Ранее сообщалось, что концерт американской метал-группы Metallica, состоявшийся в Афинах, привлек внимание специалистов по сейсмической активности. Во время выступления приборы зафиксировали слабые подземные колебания, вызванные движением многотысячной аудитории.

