Вокалист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга на концерте

Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга во время концерта в США после того, как в него со сцены бросили мобильный телефон. Инцидент произошел во время выступления коллектива в Сент-Луисе, штат Миссури.
По данным Hollywood Reporter, неизвестный зритель кинул устройство в сторону музыканта прямо во время шоу в понедельник. Удар пришелся по голове, после чего артисту потребовалась краткая пауза, однако концерт полностью не был остановлен.
Позже Сайкс сообщил в социальных сетях, что его состояние стабильное, хотя травма вызвала болевые ощущения и легкое сотрясение. Он также отметил, что некоторое время чувствовал дезориентацию, но отек постепенно уменьшился и самочувствие улучшается.
